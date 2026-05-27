高松琴平電気鉄道 ことでん（高松琴平電気鉄道）は2026年6月6日と7日、高松市の瓦町FLAGで「鉄道模型EXPO2026」を開催します。国内の鉄道模型メーカー6社が集まり、巨大ジオラマや運転体験コーナー、鉄道模型の展示などを行います。鉄道模型メーカーの朗堂とコラボしたNゲージサイズのコンテナを800円で限定150個販売します。 JR四国も6月6日と7日、高松オルネ北館で「NゲӦ