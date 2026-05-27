Jリーグが2025年度クラブ経営情報を開示Jリーグは5月26日に2025年度のクラブ経営情報を開示した。今回の開示は、3月および6月決算の柏、湘南、札幌、鳥取、讃岐、高知、北九州を除く53クラブの情報であり、岡山は2025年2月から6月の5か月間の決算になっているという。注目点としては、スポンサー収入や入場料収入が前年を上回っており、53クラブの合計売上高が1757億円に増加したこと。また、53クラブのうち38クラブが増収とな