5月30日の川崎フロンターレ戦後に現役引退セレモニーを実施サンフレッチェ広島は5月27日、MF茶島雄介が明治安田J1百年構想リーグをもって現役を引退することを正式発表した。1991年生まれで広島県出身の茶島は現在34歳。サンフレッチェ広島ユースから東京学芸大を経てトップチームへ加入した。その後、ジェフユナイテッド市原・千葉への期限付き移籍も経験し、再び広島へ復帰。プロキャリアを通じてリーグ戦通算166試合に出場