韓国で140億ウォン（約14億8660万円）台の「KONEX盗用詐欺」犯罪収益のうち68億ウォンを無人倉庫に隠していた疑いがもたれている30代男が検察に送致された。ソウル松坡（ソンパ）警察署は、犯罪収益隠匿規制法違反容疑で30代男Aを26日、書類送検したと27日、明らかにした。警察によると、Aは2021年に発生した、いわゆる「KONEX盗用事件」で得た犯罪収益の一部を、無人倉庫に現金の札束の形で保管した疑いが持たれている。当時、犯