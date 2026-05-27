警察官になりすまし高齢女性からカネをだまし取ったとして、指示役とみられる中国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された翁聡明容疑者は去年3月、警察官になりすまして北海道に住む70代の女性から現金1150万円をだまし取った疑いがもたれています。この事件では、すでに受け子の中国籍の少年が逮捕されていますが、翁容疑者は指示役や現金の回収役とみられていて、中国人コミュニティーの知人を介して受け子の少年