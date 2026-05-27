◇MLB ドジャース15-6ロッキーズ(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)点差が大きく開いたこの一戦。終盤には、両チームとも野手がマウンドにあがり、それぞれ1イニングを任される一幕がありました。この日は序盤からドジャース打線の猛攻により、8回表終了時点で15-1と大差がついた試合展開となります。するとロッキーズは8回裏のマウンドに、6回からキャッチャーの守備についていたブレット・サリバン選手を送ります。先頭のカイ