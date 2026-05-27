家庭環境の悪化などで保護された子どもが生活する「一時保護所」の元職員の男が、入所していた15歳の女子生徒に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。「一時保護所」の非常勤職員だった熱海和輝容疑者（31）は5月9日、東京・豊島区のホテルで15歳の女子生徒に性的暴行を加えた疑いがもたれています。熱海容疑者は自分が勤務していた施設で女子生徒と知り合ったということです。女子生徒の母親から警視庁に「娘が児童相談所の職員