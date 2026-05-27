『JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 開幕戦直前！どこよりも早い優勝予想スペシャル』が5月26日に配信され、渡辺明九段（42）が各リーグの戦力分析を行った。持ち時間5分、1手指すごとに5秒が加算される超過酷な「フィッシャールール」において、どのような戦いが繰り広げられるのか、トップ棋士ならではのシビアな視点が語られた。【映像】渡辺九段、一刀両断の一部始終北海道・東北バルペックス、TDIルシーグ横浜、