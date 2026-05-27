吉本新喜劇の間寛平GMによる「第52回月例会見」が27日、大阪市内で行われ、若手座員の小林ゆう（27）沖ひなた（21）が出席した。小林、沖は6月14日の「NEO秘蔵っ子」（YESシアター）に出演。咲方響、野呂桃花、きだななみ、おはると計6人のユニット秘蔵っ子として歌、ダンス、コントを披露する。同席した寛平GMが「そのNEOって何やねん？」と問いかけると、司会進行のレイチェルが「GMが命名したんじゃないんですか？」と逆質問。