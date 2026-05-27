精製糖トップのDM三井製糖はこのほど、8月1日売上分から砂糖価格を3％以上値上げすると特約店に通知した。昨年11月、国際粗糖相場の下落を受けて約7年ぶりの値下げ（3％相当）を実行したが、中東情勢緊迫化による原油価格高騰を背景に再び値上げに転じる。対象となるのは業務用の精製糖およびビート白糖の全製品。現在、上白糖は1?当たり241〜243円、グラニュー糖は244〜246円（価格は日経・東京市中卸値）だが、今回の値上げ