わんことの暮らしに慣れ過ぎてしまった女の子の一幕が話題です。 この投稿は記事執筆時点で401万9000回再生を突破し、「悟りの境地w」「ボスの素質100%」「幸せな空間だね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：女の子が『0歳の頃から犬と一緒に育った』結果→隣で大暴れしていても…環境に慣れすぎた『まさかの表情』】 わんこたちが隣で大暴れ！ Instagramアカウント「uiuichan05」の投稿主さんは、