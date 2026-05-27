食品パッケージ製造・販売の富士特殊紙業（＝フジトク、愛知県瀬戸市）は、山梨大学が取り組んでいる「シン・山梨大学ワインプロジェクト」のワイン用容器として、紙とプラスチックパウチを組み合わせた分別廃棄可能な環境対応型紙製ボトル「ēfbottle®（エフボトル）」を提供、一部試用を開始した。同取り組みでは、持続可能なワインづくりへの新たなアプローチの一環として、環境負荷低減が期待される「ēfbott