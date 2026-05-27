愛知県西部を中心に総合SC「ヨシヅヤ」や食品SM「Yストア」を手掛ける義津屋（愛知県津島市、伊藤彰浩社長）は5月7日、名古屋マリオットアソシアホテルで「2025年ヨシヅヤグループ お取引先様会・専門店様親睦会」を開催した。取引先など500人超が参集し、同社の直近の取り組みや今後の事業計画について聞いた。当日は特別講演、方針発表、懇親食事会の三部構成。第一部では、小林製薬取締役会長・大田嘉仁氏が「稲盛哲学と成