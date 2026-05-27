Nakamura Hakの新曲「光り」が、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』の第8話エンディングテーマとして初オンエア。あわせて同楽曲のMVが公開された。 （関連：【映像あり】Nakamura Hak、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』の映像で構成された「光り」MV） Nakamura Hakは『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマにデビュー曲「ただ美しい呪い」が起用されていたが、第3話と第5話のエンディングで