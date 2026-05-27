全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神保町のジャズ喫茶店『Jazz BIGBOY』です。昼はカフェ、夜はバーとして営業神保町ですでに20年。昼はカフェ、夜はバーとしてモダン＆開放的な空間でジャズを楽しめる。カウンターの後ろには“じゃじゃ馬”と呼ばれるらしいJBL4343Bというスピーカーが鳴る。オーソドックスなモダンジャズはもちろん、新しいジャズも。「初心者でも大