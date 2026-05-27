台風第６号が発生しました。 【画像】進路図を見る台風6号 ２７日９時、カロリン諸島の北緯８度３０分、東経１３６度３５分において、熱帯低気圧が台風第６号になりました。台風は１時間におよそ２５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の南西側４４０キロ以内と北東側３３０キロ以内では風速１５メ