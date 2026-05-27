たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！「緑」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 同じ部首を持つ漢字だからこそ見分けるのが難しい！ 集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。問題：「緑」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。ヒント：答えの漢字は上半分にあります。答えを見る↓↓