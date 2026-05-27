日本相撲協会は27日、東京・両国国技館で名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）の番付編成会議を開き、鳥取城北高出身の嵐富士（21＝伊勢ケ浜部屋）の新十両昇進を発表した。嵐富士は東京都墨田区の伊勢ケ浜部屋で会見。ホッとしたような表情を浮かべ「一つの目標にしていたので、うれしい。（実感は）まだ湧いていない。これからかなと思う」と話した。自己最高位の東幕下2枚目で臨んだ夏場所で5勝2敗。千秋楽では十両の大