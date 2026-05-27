犬や猫などを「大切な存在」としてともに暮らしている人もいるでしょう。しかし、ペットを飼うためにはフード代や医療費などがかかるため、SNSでは先日「投資に回したほうが得」といった投稿が話題になりました。 本記事では、SNSで話題となった「犬を飼う費用を投資に回していたら700万円になるのに」という投稿を取り上げ、実際に犬と暮らすのにいくらかかるのかなどを解説します。 「犬を飼うと700万円損