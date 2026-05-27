「103万円の壁が178万円に引き上げられるらしい」とニュースを聞いて、「これからは扶養を気にせず働けるの？」と思った人も多いでしょう。 しかし、ニュースの情報は「178万円までなら誰でも扶養のまま働ける」という意味ではありません。本記事では、令和8年度税制改正の内容をもとに、新しい年収の壁で注意したいポイントを分かりやすく整理します。 「178万円の壁」ってどういう意味？ これまで