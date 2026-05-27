急速に進行する少子化への対策として、令和8年4月分の医療保険料から子ども・子育て支援金の拠出が始まりました。集められた財源は、子育て世帯への支援拡充などに用いられます。子育てをしているかどうかにかかわらず、医療保険に加入する幅広い世代が負担するため、一部のメディアからは「独身税」と呼ばれることもあるようです。 本記事では、子ども・子育て支援金の概要や、会社員が天引きされる金額などを解説します。