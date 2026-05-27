高齢ドライバーによる事故のニュースなどが流れると、自分の家族に高齢で運転を続けている人がいる場合は、心配になるでしょう。 今回のケースでは、70代の父親のことを心配して、家族が免許返納を促しています。 本記事では免許返納をめぐる現状や、返納時に役立つ情報をご紹介します。 免許返納の状況 警察庁によると、運転免許を申請により取消（以降は「自主返納」）した件数は、令