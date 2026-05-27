有料の駐輪場で、ロックがかからないようにラックの手前ギリギリに停められた自転車を見かけたことはありませんか？ 料金を払わずにスペースだけ確保するこの行為、法的にはどんな問題があるのでしょうか。 また、見かねて勝手にラックへ押し込んだり、どかして自分の自転車を停めたりしても大丈夫なのかも気になるところです。 本記事で、不正駐輪にまつわる法的リスクと正しい対処法を一緒に確認していきま