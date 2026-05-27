俳優のイ・シオンが、第1子となる男児の誕生を報告した。5月26日、イ・シオンは自身のSNSを通じて、「あれほど待ち望んでいた息子のテゴンが地球にやって来ました」と伝え、多くの祝福を受けた。【写真】イ・シオン、息子を公開！イ・シオンは、「生まれてきたからには、健康にだけ育ってくれ。愛する息子よ。本当にかわいい。イ・シオンの息子だ」とコメントし、小さな足を優しく包み込む写真も公開した。これに対し、元総合格闘