韓国スターの広告出演料が、とんでもない水準に達している。年30億ウォン（約3億円）規模とされるK-POPスター、1本10億ウォン（約1億円）以上とされる国民的スポーツスター、年12億ウォン（約1億2000万円）水準と報じられた人気俳優まで。【写真】年30億ウォンと報じられたのは、この人！最近、韓国メディアが銀行広告をめぐる出演料の推定額を具体的に報じ、注目を集めている。スターの広告料は通常、契約ごとに異なり、正確な金