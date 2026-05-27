Hearts2Heartsが、日本でギャルに変身した。Hearts2Heartsは最近、公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】H2H、原宿で“平成ギャル”に大変身！公開された写真には、ユハ、ジウ、ステラ、ジュウンが東京・原宿を満喫する姿が収められている。4人はピンクやファーアイテムを取り入れた“平成ギャル”風コーデを披露し、それぞれの個性が際立つスタイリングで視線を集めた。原宿の街を背景にセルフィーを撮影し