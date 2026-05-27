【モデルプレス＝2026/05/27】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が5月26日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトで作った動物たちの手芸作品を公開し、反響を呼んでいる。【写真】54歳人力舎所属女芸人「世界観が好きすぎる」羊毛フェルト作品公開◆光浦靖子、クマ＆パンダの羊毛フェルト作品を公開光浦は「31日、クマ、パンダ（好きな方選べます）の会、まだ若干の席があります。ビギナーの方は是非。基本をここで学べます。比較