◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成４年目・相沢白虎（はくと）外野手（２１）が２年ぶりの公式戦出場で初本塁打を放ち、アピールに成功した。「７番・中堅」で先発出場。公式戦の出場は２４年以来２年ぶりとなった。１―０の４回２死の第２打席で左腕・石原に対し、カウント０―１から低めの直球を捉えた打球はぐんぐん伸びて右翼スタンドに着弾した。「積極的に振ってい