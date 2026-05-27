香川県庁 学生に県職員の仕事の魅力を知ってもらおうと、「香川県庁インターンシップ」の参加者を募集しています。 2026年8月17日～9月4日の間、事務職は延べ2日間、技術職は延べ2～5日間、実習を行います。技術職のうち薬剤師コースのみ8月3日～7日に実施します。実習の場所は、香川県庁（高松市番町）と出先機関（香川県内全域）です。 事務職の実習は毎年、想定を超える応募があること