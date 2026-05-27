柄本時生が２７日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）に出演した。柄本の自宅に眠る「世界的スターが愛用！山本寛斎秘蔵サンプルジャケット」のお宝をガチ鑑定した結果、希望額の１５万円を大幅に上回る６５万円の鑑定結果が出た。柄本は「小学校の後輩が色々持っていて、ブランドにして出したのを僕が購入した」と経緯を明かした。柄本は「僕めっちゃ着てます」と普段使いを告白。柄本以外誰も袖