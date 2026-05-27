かしわ記念２着のミッキーファイト（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父ドレフォン）が、次走は帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日、大井競馬場・ダート２０００メートル）に向かうことになった。田中博調教師が５月２７日に発表した。前走のかしわ記念では、１番人気に支持されるもウィルソンテソーロに首差の２着だった。昨年に初Ｊｐｎ１制覇を飾った舞台で連覇となればメイショウハリオ（２２、２３年）以来、史上２頭目の快挙となる