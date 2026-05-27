2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が25日、オフィシャルブログを更新。80歳の誕生日に贈られた部屋を埋め尽くす胡蝶蘭に囲まれた写真を公開した。 ５月15日に“傘寿”を迎えた美川。「おはよう日本よ〜」と題してブログを更新すると、前日にNHKで放送された『おはよう日本』の特集に出演したことを報告。「美川の頑張りが 少しでも皆様のお力になれているみたいで良かっ