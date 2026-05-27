名古屋で洋食店などを運営していた「広小路キツチンマツヤ」が、破産手続きを開始したことが分かりました。 【写真を見る】【倒産】名古屋で洋食店などを運営 ｢広小路キツチンマツヤ｣が破産手続き開始 同業との競合厳しく…運営店舗は去年8月に閉店 帝国データバンクによりますと、5月18日に破産手続き開始の決定を受けたのは、名古屋市中区の「広小路キッチンマツヤ」です。 1986年設立で、洋食店「広小路キッチンマツヤ