タレントの岡田結実（26）が、26日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。賃貸住宅で洗面台が破損し、高額な修理費を明かした。【写真】くびれがキュッ！ビーチで白肌まぶしい岡田結実番組では「住まいのトラブル解消SP」と題して出演者がトークを展開した。洗面台が化粧品であふれかえっているという視聴者の再現VTRが紹介されると、岡田は「多いです。私も戸棚の中にめちゃくちゃ並べてる