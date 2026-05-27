漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが27日に更新され、フェルメールの名作「真珠の耳飾りの少女」風に描かれたフリーレンのイラストが公開された。【画像】フェルメール風に描かれた『葬送のフリーレン』イラスト毎日のようにネタ投稿をしている『フリーレン』公式Xだが、今回は「フェルメール展」とイラストを投稿。フェルメールの名作「真珠の耳飾りの少女」風に描かれたフリーレンを見ることができる。『フェルメール展』は