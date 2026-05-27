女優のトリンドル玲奈（34）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。妊娠中にハマった食べ物を明かした。24年1月に俳優の山本直寛と結婚し、今年2月に長女を出産したトリンドル。子育てについて「旦那さんのほうがミルクをあげたりとか、おむつを変えたりとか、先にできるように」といい、「帝王切開で動けない時間があったので、旦那さんのほうが先にマスターしてくれて、頼りがいがある」