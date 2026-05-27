大阪府八尾市の就労継続支援Ａ型事業所「テイラーズ・ギルド」が、障害者就労支援の加算金計約４億３９００万円を不正に受給したとして、市は２７日、障害者総合支援法に基づき、６月３０日付で事業者指定を取り消すと発表した。この事業所では２０２５年度、運営法人代表の親族企業に障害者を就職させ、加算金を得ていたが、市は労働実態がなく、加算金目的の不正行為と判断した。就労支援の加算金を巡っては、大阪市の福祉関