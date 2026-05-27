本記事では、佐野 Mykey 義仁氏の著書『ずる賢い人のための億万長者入門成功者の9割は性格が悪い』（KADOKAWA）より、日本の実態と、海外を視野に入れてビジネスを展開することの合理性を見ていく。ビジネスや投資で成功したいなら「海外で」断言する。ビジネスや投資で成功したいなら、日本から出て、海外でやれ。あるいは、百歩譲って日本国内にとどまるとしても、海外に向けた事業や投資をしろ。これが「億万長者になる」ため