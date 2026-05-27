実質200万円台で買えるエントリーモデルとは？近年は街中でもEVを見かける機会が増え、各メーカーが新たなモデルを続々と投入しています。そうした中で、スズキが展開する「eビターラ」は、日常での使いやすさと現実的な価格設定を重視したモデルです。【画像】これが“一番安い”スズキ新型「eビターラ」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）スズキにとって本格的なEV市場参入を象徴する存在でもあり、普段の買い物から遠出