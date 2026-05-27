AlphaThetaが、5月30日・31日に日比谷公園およびその周辺エリアで開催される「日比谷音楽祭2026」に、子どもから大人まで参加できるDJ体験ブースを出展することが発表された。 【画像あり】3分DJ体験をする様子 本ブースは、AlphaThetaの公式スクール「横浜DJ Lab」と連携して展開されるもの。初めてDJ機材に触れる人でも気軽に楽しめる「3分DJ体験」をはじめ、横浜DJ Labの生徒・講師によるDJパフォ}