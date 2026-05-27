Corneliusが、8枚目となるニューアルバム『Refractions』を8月19日にリリースする。 （関連：Cornelius＆坂本慎太郎、くるり＆ザ・クロマニヨンズ……目を引く組み合わせ多数、ライブハウスで体感したい対バンの醍醐味） 本作は、2023年6月にリリースした『夢中夢』から約3年ぶりのアルバムで、先行シングル「Mind Train」「Bad Advice」「夢寝見」や、本日5月27日に配信された「Aeons」など全10曲を収録