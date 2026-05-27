新しい洋服を買ったり毎日着る洋服を選んだりしていた時期もあったでしょうが、年齢とともに似合う洋服が減ってきたり、何を着たらいいのかわからなくなったりすることもありますよね。ママスタコミュニティには、着る服に悩むママからこんな投稿がありました。『出かけるときは同じ服ばかり。新しい服を買っても着ない。ちょっと危険かな、私』投稿者さんは、お出かけをするときに毎回同じ洋服になってしまうと綴っていました。新