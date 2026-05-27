〜 国内103銀行2026年3月期「金融再生法開示債権」調査 〜2026年3月期（単体）の国内銀行103行の不良債権（以下、開示債権）は、8兆3,186億円（前年比0.1％増）で、2年ぶりに前年を上回った。債権合計に対する開示債権比率は1.07％（中央値1.58％）で、前年の1.14％から0.07ポイント低下した。これは貸出金（前年比6.1％増）などの増加が要因で、3月期では2010年以降で最低を記録した。倒産などで債権回収の不能に備えた「