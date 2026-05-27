5月21日までが締め切りだった今季メジャー最終戦「全英オープン」（7月16〜19日、ロイヤルバークデール）に、タイガー・ウッズ（米国）はエントリーしなかったと、米スポーツ・イラストレイティッド誌が伝えた。【実際の写真】タイガー・ウッズ拘留時の表情…現地写真を公開今季メジャー第3戦「全米オープン」（6月18〜21日、シネコックヒルズ）の出場権は持っていないが、2000年、2005年、2006年の全英オープン覇者であるタイガー