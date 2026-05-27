吉本新喜劇の間寛平GMによる「第52回月例会見」が27日、大阪市内で行われ、島田珠代（56）が藤井隆と共演する舞台「リトル・ツインズ」をPRした。公演は7月21〜23日、なんばグランド花月（NGK）で。「藤井隆君と双子の役です。2人でギャグをやりまくります！2人そろうと果てしないパワーが出るんです」と怪気炎。宮川大輔がゲスト出演する。また、新喜劇座員の吉岡友見（46）は演劇公演「栞の住処」をPRした。公演は5月31日にYES