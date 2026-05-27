中日新聞社と中日ドラゴンズは27日、名古屋市内で会見し、ナゴヤ球場（名古屋市中川区）の老朽化に伴う移転による新球場建設について、移転先となる地方自治体の公募を開始すると発表した。1次提案の締め切りは7月17日、2次提案の締め切りは10月30日で、2027年5月ごろの優先交渉権者決定、2030年台前半の移転を目指す。条件は、メイン球場や屋内練習場、選手寮などの用地（約7〜8万平方メートル程度）を確保できることや、1