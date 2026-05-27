お笑いタレント有吉弘行（51）が27日、インスタグラムを更新。在りし日のダチョウ倶楽部上島竜兵さんの写真を公開した。「この写真は、ロフトプラスワンでしかウケないことがよくわかったよ」とつづり、ハロウィーンで上島さんがバットマンに扮装した写真を投稿した。同写真は25日、東京国際フォーラムホールAで開催されたダチョウ倶楽部40周年感謝祭イベントで公開されたもの。同イベントでも、会場の反応はいまひとつ？だった