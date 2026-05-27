■MLBドジャース 15ー6 ロッキーズ（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）ドジャースは本拠地で行われたロッキーズ戦に大勝し、4連勝を飾った。大谷翔平（31）は“1番・DH”で先発出場し、2打数0安打1死球。4打席目に代打が送られ途中交代となった。試合は4番に入ったM.ベッツ（33）が1試合2発をマークするなど、ドジャースは17安打今季最多タイ15得点。大量リードを守り抜き、投打が噛み合った勝利となった。ドジャースは先発