学校法人桐蔭学園のホームページが更新されました。【映像】桐蔭学園からのお知らせ「学園臨時休校及び校舎閉鎖について昨週末より、桐蔭横浜大学を含む複数の大学あてに、5月27日（水）昼頃に施設に危害を加える旨の予告が複数回ありました。内容は、桐蔭学園とは全く無関係なことで、かつこのような卑劣な行為に屈することになるのは大変遺憾ではありますが、予告日時および対象施設が具体的に示されていることなどの要因から