ギタリスト山本恭司（70）が27日、インスタグラムを更新。23年5月27日、がんにより66歳で亡くなった盟友新美俊宏さんをしのんだ。「ニイミの顔もしっかりとプリントされたこの2枚のピクチャーディスク。皆さんの手元にも届いたでしょうか？」と呼びかけると、「手に取った時の重量感も、デザインや音の良さも素晴らしいです」とつづった。「今日命日を迎えたニイミも、ドラムがパワーアップした今回のリマスター再発作品を聴いたら